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В Астрахани до конца года ограничено автодвижение по улице 2-я Дербентсткая

В Астрахани до конца года ограничено автодвижение по улице 2-я Дербентсткая

Причем сразу на двух участках. В связи с проведением ремонтных работ в Советском районе Астрахани с 08:00 22 ноября до 17:00 31 декабря водится временное ограничение дорожного движения автотранспорта по ул.

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