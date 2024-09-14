Под Калугой муж убил жену ударом кулака в живот

Летом прошлого года в Полотняном Заводе в ходе ссоры с супругой мужчина ударил ее кулаком в бок. В итоге женщина умерла в больнице от последствий полученной травмыЛетом прошлого года в Полотняном Заводе в ходе ссоры с супругой мужчина ударил ее кулаком в бок.
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