☀️Если солнце с утра улыбается, Если в воздухе пахнет мечтой, Если нежность в тебе просыпается, Значит, доброе утро с тобой!❤️.
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☀️Если солнце с утра улыбается, Если в воздухе пахнет мечтой, Если нежность в тебе просыпается, Значит, доброе утро с тобой!❤️.