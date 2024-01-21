Дополнительная медицинская страховка: как работают онкополисы

Все россияне имеют право на бесплатную медицинскую помощь даже при тяжёлых заболеваниях. А стоит ли приобретать отдельную страховку, например, для лечения онкологии? Время и деньги Многие страховые компании готовы сегодня предложить так называемые программы защиты от онкологических заболеваний.