Столтенберг назвал совместные учения китайских и белорусских военных приближением Китая к границам НАТО

В НАТО продолжают заявлять о «растущей угрозе в адрес альянса со стороны Китая». Уходящий со своего поста генсек Столтенберг, получивший на открытии саммита альянса медаль на шею от Джо Байдена, договорился до того, что обвинил КНР в «приближении к границам НАТО».