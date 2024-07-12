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Столтенберг назвал совместные учения китайских и белорусских военных приближением Китая к границам НАТО

Столтенберг назвал совместные учения китайских и белорусских военных приближением Китая к границам НАТО

В НАТО продолжают заявлять о «растущей угрозе в адрес альянса со стороны Китая». Уходящий со своего поста генсек Столтенберг, получивший на открытии саммита альянса медаль на шею от Джо Байдена, договорился до того, что обвинил КНР в «приближении к границам НАТО».

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