Реакция народа на статью - "В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно"

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Комментарии
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Семен Демин
Раньше табак использовали как лекарство. Его нюхали, жевали и курили.
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18 мин.
Семен Демин
Черчилль ограничивал себя 18-ю сигарами в день и каждый день пил коньяк. А прожил он 91 год. Родился в 1874 году, умер в 1965-м.
Ответить
8 мин.
Семен Демин
Табаком тоже лечились. Теперь лечатся химией.
Ответить
5 мин.

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