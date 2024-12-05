Реакция народа на статью - "В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно"

МК В Госдуме задумались о штрафах за курение на улице: россияне отреагировали неоднозначно В РФ могут обложить денежными штрафами даже тех, кто предается своей вредной привычке на открытом воздухе, по дороге куда бы то ни было.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии