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Несекретные материалы

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  • виктор матвеев
    Думаю у Кима не заржавееет, амерам надо хорошо подумать стоит-ли обострятьКим Чен Ын готов ...
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    Олигархи везде одинаковые,хоть наши,хоть не наши.Стоит ли России п...
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Стоит ли России продолжать поставлять газ в Европу после 2024 года

Стоит ли России продолжать поставлять газ в Европу после 2024 года

В конце 2024 года истекает срок действия 5-летнего транзитного соглашения по газу России с Украиной. Как заявили в Киеве, продлевать его далее с «Газпромом» не станут, но в Кремле намерены удержать хотя бы малую часть от европейского газового рынка.

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Комментарии
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Владимир
Наши газовые олигархи с удовольствием продадут и предадут Россию.
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10 час.
Nikolay Stepanov
Вы абсолютно правы. А ведь будут продавать газ хоть черту, хоть дьяволу. Нужно правительство рабоче- крестьянское.
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2 час.
Владимир Смирнов
Олигархи везде одинаковые,хоть наши,хоть не наши.
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1 час.

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