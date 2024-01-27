Стоит ли России продолжать поставлять газ в Европу после 2024 года

В конце 2024 года истекает срок действия 5-летнего транзитного соглашения по газу России с Украиной. Как заявили в Киеве, продлевать его далее с «Газпромом» не станут, но в Кремле намерены удержать хотя бы малую часть от европейского газового рынка.