Джо Байден пожаловался на Илона Маска и его друзей-бизнесменов AlexCoder Ситуация в Америке напоминает захватывающий сериал Предвыборная гонка за пост президента Соединенных Штатов Америки в самом разгаре.
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