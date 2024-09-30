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Россиянка побывала в США и раскрыла одно отличие в общении с американцами и русскими

Россиянка побывала в США и раскрыла одно отличие в общении с американцами и русскими

Российская тревел-блогерша побывала в США, поговорила с американцами и раскрыла одно отличие в общении с ними и с соотечественниками.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Подробнее об американцах можно прочитать в небольшой книжке &quot;Ну, что тебе сказать про СэШэА?&quot;
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15 час.
Дмитрий Гурин
И с какими америкосами общалась сия блогерша? Я так понимаю с людьми высшего среднего достатка а ля типа из сериала &quot;Беверли Хилз 90210&quot;, или с Калифорнийскими или Флоридскими прожигателями жизни живущими на банковские проценты  и кредиты пока банк не сдохнет или они в конец не прогорят. Я пожил в штатах почти 4 года в основном в южных и встречал людей которые даже за приделы своих ферм выезжали разве что в ближайший большой Город. Просто не видели смысла в путешествиях. Исключение- пенсионеры но то же у каждого свои заскоки. Покатался так же по штатам на мотоцикле во время своих отпусков почти везде то же самое кроме самих Мегаполисов. Там у народа пара тройка электрошокеров в задницах.... ни минуты покоя.
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11 час.

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