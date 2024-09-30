Россиянка побывала в США и раскрыла одно отличие в общении с американцами и русскими

Дмитрий Гурин

И с какими америкосами общалась сия блогерша? Я так понимаю с людьми высшего среднего достатка а ля типа из сериала "Беверли Хилз 90210", или с Калифорнийскими или Флоридскими прожигателями жизни живущими на банковские проценты и кредиты пока банк не сдохнет или они в конец не прогорят. Я пожил в штатах почти 4 года в основном в южных и встречал людей которые даже за приделы своих ферм выезжали разве что в ближайший большой Город. Просто не видели смысла в путешествиях. Исключение- пенсионеры но то же у каждого свои заскоки. Покатался так же по штатам на мотоцикле во время своих отпусков почти везде то же самое кроме самих Мегаполисов. Там у народа пара тройка электрошокеров в задницах.... ни минуты покоя.