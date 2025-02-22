Экономику от компаний Запада пообещали защитить

Да ник о не будет никого защищать, там такие деньги начнут крутится для взяток. Если у нас вновь стали показывать иуд-"звезд" типа реввы, лошади, лолиты, киркорова, нагиева и остальных, так почему мы ждем что чинуши будут отстаивать интересы России? тем более путин не возражает

Виктор Мурашов

После ухода иностранцев, цены на сельхозпродукцию выросли раза в три. Конечно, это устраивает наших производителей. Вместо повышения производительности труда, повышение цен - это в нашем стиле. Зачем их защищать? Их надо драть, как Сидорову козу, чтобы они работали, а не грабили народ. А они просят оградить их от иностранцев. Работайте лучше, снижайте цены и тогда вам никто не страшен. Бездельники и хапуги.