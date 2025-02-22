Высказались почти все – Лавров, Мантуров, сам Путин.Главное, сделано это с пониманием - есть что защищать! Мантуров, а он первый заместитель председателя правительства Мишустина, сказал:- Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, так же пристально, как они это сделали в 2022 году.
Экономику от компаний Запада пообещали защитить
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пока в руководстве Леопольды по отношению к Западу, не верю.
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13 час.
С
Странник
Да ник о не будет никого защищать, там такие деньги начнут крутится для взяток. Если у нас вновь стали показывать иуд-"звезд" типа реввы, лошади, лолиты, киркорова, нагиева и остальных, так почему мы ждем что чинуши будут отстаивать интересы России? тем более путин не возражает
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7 час.
Виктор Мурашов
После ухода иностранцев, цены на сельхозпродукцию выросли раза в три. Конечно, это устраивает наших производителей. Вместо повышения производительности труда, повышение цен - это в нашем стиле. Зачем их защищать? Их надо драть, как Сидорову козу, чтобы они работали, а не грабили народ. А они просят оградить их от иностранцев. Работайте лучше, снижайте цены и тогда вам никто не страшен. Бездельники и хапуги.
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5 час.
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