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Контрафронт

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Колумбия: трое солдат получили ранения, когда ранее в тот же день во время военной операции в этом...

Колумбия: трое солдат получили ранения, когда ранее в тот же день во время военной операции в этом районе на них напал предполагаемый беспилотник Армии национального освобождения (ELN), начиненный взрывчаткой, в муниципалитете Сипи, департамент Чоко.

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