Эксперт Созин заявил, что Безрукову мстят за шутку после победы с «Зенитом»

Игрок ранее сказал, что в «Рубине» ждут деньги от «Краснодара» Футбольный эксперт Андрей Созин в интервью «Чемпионату» объяснил, с чем связано открытие дела в Комитете по этике из-за шутки игрока «Рубина» Руслана Безрукова в послематчевом интервью.
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