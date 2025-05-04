От пищеварения червей до иммунитета человека: как Илья Мечников совершал открытия в микробиологии и медицине

За годы активной работы знаменитый нобелевский лауреат успел уделить внимание самым разным научным проблемам В историю мировой науки золотыми буквами вписаны имена выдающихся исследователей, которые, несмотря на жизненные трудности и личные драмы, продолжали трудиться ради всеобщего блага и торжества истины.