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Закон, порядок, государство

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В Тверском СВУ стартовал конкурс «Суворовец года»

В Тверском СВУ стартовал конкурс «Суворовец года»

В конкурсе принимают участие десять суворовцев 3-7 учебных курсов (7-11 классов), лучших на своих курсах ребята в учебе и спорте, военной подготовке и творчестве.

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