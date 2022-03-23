Дефицита карт «Тройка» в Москве не предвидится — на складах достаточные запасы

«Никаких проблем, связанных с оплатой проезда по карте "Тройка", в Москве и в других регионах — наших партнерах по единой билетной Системе — нет и не будет», — заявил Ликсутов, слова которого опубликованы на Telegram-канале «Дептранс Москвы».