За двор стреляю в упор: чиновник Краснодара рассказал о своих «скрепах»

КРАСНОДАР, 8 февраля, ФедералПресс. Краснодарский чиновник Павел Лаврентьев выступил в эфире местного ТВ, и речь зашла о так называемых «духовных скрепах»: начальник департамента поразил ведущих своими бандитскими понятиями.
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