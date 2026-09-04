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На новой карте Equal Earth Крым обозначен тем же цветом, что и территория России

Крым на карте Equal Earth обозначен тем же цветом, что и российская территория, при этом рядом с полуостровом указано, что он «под управлением России, принадлежность оспаривается Украиной».

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