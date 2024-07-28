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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Активность клещей продолжает снижаться в Алтайском крае

Активность клещей продолжает снижаться в Алтайском крае

С конца марта от этих членистоногих пострадали более 6,3 тыс. жителей региона За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 40 жителей Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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