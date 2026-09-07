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Старейший марафон России в Петербурге собрал более 12 тысяч участников

Старейший марафон России в Петербурге собрал более 12 тысяч участников

6 сентября в Санкт-Петербурге прошёл 99-й марафон «Пушкин–Петербург». В забеге приняли участие более 12 тысяч бегунов со всей России, которые соревновались на четырёх дистанциях — 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км.

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