Старейший марафон России в Петербурге собрал более 12 тысяч участников

6 сентября в Санкт-Петербурге прошёл 99-й марафон «Пушкин–Петербург». В забеге приняли участие более 12 тысяч бегунов со всей России, которые соревновались на четырёх дистанциях — 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км.
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