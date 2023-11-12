Футбол: 5 игроков «Краснодара» и один «Сочи» сыграют за «молодежку» России с Белоруссией и минским «Динамо»

Рулевой нашей сборной Иван Шабаров пригласил в команду 5 игроков «Краснодара»: голкипера Даниила Голикова, полузащитников Руслана Чобанова, Дмитрия Кучугуру и Кирилла Богданца, а также нападающего Александра Кокшарова, оформившего недавно голевой дубль в ворота московского «Спартака» в Кубке России.