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Кадры допроса мужчины, помогавшего Киеву готовить теракт против посла Британии

Кадры допроса мужчины, помогавшего Киеву готовить теракт против посла Британии

ЦОС ФСБ РОССИИ Задержанный ФСБ сотрудник организации, охранявшей посольство Великобритании в Москве, рассказал на допросе, что собирал сведения о британском после и других дипломатах.

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