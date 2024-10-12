HPE представила мощную ИИ-систему ProLiant Compute XD685 с Instinct MI325X и другие серверы на ч...

HPE представила мощную ИИ-систему ProLiant Compute XD685 с Instinct MI325X и другие серверы на чипах AMD EPYC TurinКомпания HPE сообщила о том, что её серверы ProLiant Gen11 получили поддержку новейших процессоров AMD EPYC 9005 Turin, официально представленных на этой неделе.
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