В Липецке подростки накинулись с палками на 11-летнюю девочку в маске животного

Толпа мальчишек нецензурно орала на школьницу, облила водой и забросала грязью.В Липецке толпа разъяренных подростков накинулась на двух девочек 11 и 13 лет, младшая из которых гуляла в маске пушистого зверька - то ли песца, то ли лисички.
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