Основательницы видеобюро «ShotFilm» Александра Шотина и Ирина Александрова рассказали о своем пути и становлении

В недавнем интервью подруги и деловые партнеры ответили на вопросы о том, как начали работать вместе, как поняли, что хотят заниматься видеопроизводством и с какими стереотипами и сложностями приходилось сталкиваться в индустрии.
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