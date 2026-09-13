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Что нельзя делать в день Петра и Февронии 13 сентября, чтобы не проплакать целый год

Что нельзя делать в день Петра и Февронии 13 сентября, чтобы не проплакать целый год

13 сентября 2026 года православные верующие вспоминают святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских — покровителей семьи, любви и верности.

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