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Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Актау

Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Актау

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды.

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