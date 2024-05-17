Организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Актау

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды.
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