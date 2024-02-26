Здание на 2-м Муринском отремонтируют для следователей за 300 млн

В Выборгском районе Петербурга, на 2-м Муринском проспекте находится полуразрушенное здание, которое планируется отдать для работы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии