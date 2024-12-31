40 звездных одноклубников Леброна Джеймса

Собрали 5 команд. К 40-летию Леброн Джеймс побил уйму рекордов, четырежды (это только официально, по наградам MVP) признавался лучшим баскетболистом НБА и завоевал 4 чемпионских титула с тремя разными командами.
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