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Запад обескуражен: вбить клин не удалось!

Запад обескуражен: вбить клин не удалось!

Мировые СМИ продолжают бурно обсуждать итоги недавнего визита Владимира Путина в КНР    Безо всякого преувеличения можно сказать, что на минувшей неделе весь мир следил за происходящим в Китае, где с первым государственным визитом, сразу после инаугурации, побывал президент России Владимир Путин.

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