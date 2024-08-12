Разработаны тонкопленочные солнечные панели. Их можно крепить куда угодно

Рюкзаки и телефоны теперь смогут генерировать энергию — в Оксфорде разработали тонкопленочные солнечные панели Исследователи из Оксфордского университета разработали новый тип солнечного покрытия, которое можно наносить на самые разные поверхности — включая рюкзаки, автомобили и мобильные телефоны — для генерации энергии.