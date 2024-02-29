Было как на войне. Главврач больницы скорой помощи №2 о честности, зарплатах и кадрах

Как работает БСМП-2 города Барнаула и что изменилось в службе скорой помощи через два года после того, как была создана новая больница Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле исполнилось два года.
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