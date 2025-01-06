Пушков назвал ударом для политиков ФРГ интервью сопредседателя АдГ Маску

REUTERS/Lukasz Glowala Интервью сопредседателя партии "Альтернатива для Германии" и кандидата в канцлеры ФРГ Алис Вайдель американскому миллиардеру Илону Маску может сильно ударить по немецким политикам, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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