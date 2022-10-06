Экономист Васильев заявил, что укрепление доллара грозит дефолтами и банкротствами целых стран

Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев выступил с утверждением о том, что Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки сконцентрирована на разработке и введении мер, способных ужесточить действующую денежно-кредитную политику.
Главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев выступил с утверждением о том, что Федеральная резервная система Соединённых Штатов Америки сконцентрирована на разработке и введении мер, способных ужесточить действующую денежно-кредитную политику.
Свежие комментарии