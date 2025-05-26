Температура в Москве снизится до 25 градусов: жара ослабеет в выходные

В Москве в выходные ожидается снижение температуры до 25°C, что все же выше нормы. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о перемещении антициклона и ожидаемом дожде в субботу и воскресенье.
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