Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Карлсон заявил, что США постигнет судьба Римской империи

Карлсон заявил, что США постигнет судьба Римской империи

Соединенные Штаты Америки ждет судьба Римской империи. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с полковником в отставке Дугласом Макгрегором, который раньше занимал должность советника министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

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