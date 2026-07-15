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Царьград

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Мария Захарова: Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ

Мария Захарова: Россия приостановила участие в ПА ОБСЕ

Россия не видит возможности возобновить участие в ПА ОБСЕ из-за агрессивной риторики ассамблеи. Мария Захарова подчеркнула, что решение о приостановке участия делегации России было принято 3 июля 2024 года.

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