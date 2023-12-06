PlayStation блокирует аккаунты. Проблема связана с определенными почтовыми службами

Массовая блокировка учетных записей PlayStation Network, о которой сообщают пользователи по всему мируПользователи PlayStation из разных регионов, включая США, Европу и Австралию, сообщают о массовой блокировке своих учетных записей PlayStation Network в социальных сетях и на форумах.
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