Враг пытался атаковать Москву (ВИДЕО)

Силами ПВО Минобороны в Подольске отражена атака БпЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
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