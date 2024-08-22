Киев собрался присоединять оккупированные территории, Кремль жестко ответит сокрушительным ударом по правительственным центрам Украины Юлия СоколоваС той части Курской области, которая оккупирована террористами Киева пришла неожиданная новость.
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