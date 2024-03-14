Художник из Marvel опубликовал крутой арт с главными героями GTA 6 и персонажами из прошлых частейИллюстратор из Marvel, Патрик Браун, который стоял за созданием современного дизайна таких культовых героев, как Человек-паук, Росомаха и многих других, обратил внимание на серию Grand Theft Auto.