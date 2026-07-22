Журналистов Татарстана пригласили в Синьзянь Уйгурский район Китая

Медиагруппа ПФО по приглашению Генерального консульства Китайской народной республики в Казани находится в эти дни в самом крупном и самом западном регионе Китая – Синьцзян–Уйгурском автономном районе (СУАР).
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