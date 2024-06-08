Пустые обещания и деньги в долг: Зеленский встретился с Байденом и Макроном

Global look press/Presidential Office of Ukraine/Keystone Press Agency Громкие слова, пустые обещания и очередные деньги в долг -так прошел визит Зеленского во Францию на торжества в честь Дня высадки в Нормандии.
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