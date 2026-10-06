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SPORT24.ru

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Разин выложил пост после временного отстранения из «Металлурга»

Разин выложил пост после временного отстранения из «Металлурга»

Андрей Разин выложил пост в соцсети вскоре после временного отстранения с поста главного тренера «Металлурга».

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