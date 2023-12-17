Stratfor: ВС РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме

Эксперт рассказали, каким образом у крупных городов есть шанс сохранить свою инфраструктуру. Американские эксперты из частной разведывательно-аналитической компании STRATFOR провели анализ вероятного освобождения Одесской области и пришли к выводу, что Одесса будет частично разрушена, пишет портал Pravda.