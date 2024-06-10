Благотворительный фонд "Синара" передал в дар детским больницам 16 электромобилей

В рамках проекта по сбору средств "Детская больница без боли" Благотворительного фонда "Синара" 16 электромобилей были переданы детским медицинским учреждениям Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Первоуральска, Челябинска, Орска, Волжского, Таганрога и Калуги.
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