Готовятся колоссальные события: что произошло с ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила элитные подразделения ВСУ перед наступлением. ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.