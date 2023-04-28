Моu Новости

15 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Поляков
    Ну и где..... ученые и их выясненное,что там?☠️😈Душа после смерти...
  • Vladimir Orekhov
    Наверное, обычный картофельный суп можно/нужно считать супом на картофельном отваре.Что будет если пи...
  • Lora Некрасова
    Всё правильно. Я так и делаю. В постные дни на картофельном отваре получается вкусная каша. Поливаю комнатные цветы. ...Что будет если пи...

Готовятся колоссальные события: что произошло с ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: Россия уничтожила элитные подразделения ВСУ перед наступлением. ВСУ теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх