Илон Маск признался, что его социальная сеть X едва сводит концы с концами В о...

Илон Маск признался, что его социальная сеть X едва сводит концы с концамиВ октябре 2022 года, покупая социальную сеть Twitter, позже переименованную им в X, американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) привлёк около $13 млрд из необходимых ему $44 млрд на долговом рынке.