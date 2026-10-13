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Режим «экстраординарной ситуации» из-за бездомных животных хотят вводить в Нижегородской области: что это значит

Режим «экстраординарной ситуации» из-за бездомных животных хотят вводить в Нижегородской области: что это значит

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 октября, ФедералПресс. Правительство Нижегородской области внесло в региональный парламент законопроект, предусматривающий введение режима «экстраординарной ситуации» в связи с угрозой со стороны безнадзорных животных.

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