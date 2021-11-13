Дмитрий Ольшанский. Идет война моральная

Сергей

У меня вон данный момент по телеку Пушков ноет об этом как обиженная девочка, — храмы на фоне голых задниц и т.д.))) Хотя они фатаются не для того чтоб оскорбить, а им просто нравится именно этот фон и место, там даже храм очень далеко. Люди могут фотаться где хотят. Храм это не военный секретный объект. Вся эта вонь вокруг храмов только лишь ради вони, не верю что кто-то реально оскорблён, а если же они и правда оскорбились, то таких надо обследовать у психиатра. Недавно и священник об этом говорил, все эти обиженные лишь корчат из себя верующих, но таковыми не являются, искренне верующий не оскорбится.