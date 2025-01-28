В спортивном зале Бударинской школы прошли зональные соревнования по волейболу среди юношей общеобразовательных учреждений, в рамках районной спартакиады.
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В спортивном зале Бударинской школы прошли зональные соревнования по волейболу среди юношей общеобразовательных учреждений, в рамках районной спартакиады.